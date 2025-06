In attesa Mondiale per Club 2025 | su Mediaset 20 l’Amarcord Mundialito con Milan Inter Juventus

In attesa del Mondiale per Club FIFA 2025, che vedrà protagonisti grandi club come Inter, Juventus e Manchester City, Mediaset 20 celebra il passato con il "Marcord Mundialito". Un viaggio tra ricordi indimenticabili del calcio, riproponendo tre partite cult dello scorso secolo. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di rivivere le emozioni che hanno scritto la storia del pallone. Non perdere questa esclusiva, perché il passato e il presente si incontrano su Mediaset 20!

In vista del Mondiale per Club FIFA 2025 - evento che vedrà in campo Inter e Juventus, insieme a Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo, di cui Mediaset trasmetterà una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma - il canale "20" è protagonista di un amarcord calcistico, con la riproposizione di tre partite-cult dello sto.

