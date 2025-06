In arrivo un film ' soft horror' girato a Genova | studenti e attori nel cast un liceo come location

In arrivo un film che promette brividi e emozioni a Genova! "Nightmare School - Il Mistero del Professor Marabecca" è il nuovo soft horror ideato dai giovani talenti di ZuccherArte, ambientato tra le mura di un liceo storico della città. Con un cast di studenti e attori locali, questa pellicola rende omaggio alla creatività genovese. Preparatevi a scoprire un mistero avvincente…

È uscito il teaser trailer ufficiale di 'Nightmare School - Il Mistero del Professor Marabecca', il nuovo film, tutto genovese, prodotto dalla scuola di teatro e cinema per ragazzi ZuccherArte, in collaborazione con Cineguida, partner del progetto. Un soft horror pensato per ragazzi dagli 11. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - In arrivo un film 'soft horror' girato a Genova: studenti e attori nel cast, un liceo come location

