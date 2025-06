In arrivo la nuova serie di Zerocalcare su Netflix!

Prepariamoci a un nuovo capitolo dell’irriverente universo di Zerocalcare su Netflix, previsto per il 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato con il tipico stile ironico e irriverente del fumettista romano, che non perde occasione per sorprendere i fan. In questa avventura, Valerio Mastandrea tornerà a dare la voce a una parte importante, confermando il sodalizio tra i due e promettendo emozioni uniche e risate assicurate. Un’attesa che si annuncia imperdibile!

Zerocalcare è finalmente pronto a tornare su Netflix con una nuova serie animata, prevista per il 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato in perfetto stile Zerocalcare: un video ironico pubblicato da Netflix in cui il fumettista romano prende in giro Valerio Mastandrea per aver spoilerato, forse un po' troppo presto, il progetto durante un'intervista. Il sodalizio tra i due continua, e anche in questa nuova avventura Mastandrea tornerà a dare la voce all'Armadillo, la celebre coscienza parlante del protagonista. La nuova serie rappresenterà la terza collaborazione tra Michele Rech (vero nome di Zerocalcare) e Netflix, dopo il successo travolgente di Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023).

