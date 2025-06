In aeroporto ad Ancona con 55.800 euro non dichiarati | fermato dai finanzieri

In aeroporto ad Ancona, un viaggio che sembrava normale si è trasformato in un episodio di attenzione e controllo da parte delle forze dell'ordine. Con 55.800 euro in contanti non dichiarati, un uomo aveva pianificato di raggiungere Barcellona, ma il suo piano è stato fermamente interrotto dai finanzieri. La normativa europea infatti prevede limiti precisi per il trasporto di denaro, e questa volta, il confine tra legalità e illecito si è rivelato più sottile di quanto si potesse immaginare.

Falconara Marittima (Ancona), 11 giugno 2025 - Era in partenza per Barcellona, non però per concedersi una normale vacanza, ma per portare 55.800 euro in contanti a qualcuno di sua fiducia. Il problema, però, è che il denaro era sprovvisto di dichiarazione valutaria, un ammontare significativamente superiore alla soglia di 10 mila euro consentita dalla normativa di riferimento. L’uomo, un viaggiatore straniero che sarebbe dovuto partire dall'Aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara Marittima, è stato scoperto durante i controlli nello scalo dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Falconara Marittima e dai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo aver notato che si muoveva nel terminal partenze con atteggiamenti sospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In aeroporto ad Ancona con 55.800 euro non dichiarati: fermato dai finanzieri

In questa notizia si parla di: ancona - euro - aeroporto - dichiarati

Avance sessuali a un pensionato ad Ancona, poi la sexy ladra lo abbraccia e gli sfila il Tudor da 8mila euro - Un pensionato di Ancona vittima di un astuto furto: una sexy ladra lo seduce e, mentre gli si avvicina, gli ruba un prezioso Tudor dal valore di 8mila euro.

Cosa riportano altre fonti

In aeroporto ad Ancona con 55.800 euro non dichiarati: fermato dai finanzieri; Ancona, fermato in aeroporto con 55.800 euro non dichiarati; Bloccato in aeroporto con 55mila euro nascosti: sequestro ad Ancona.

In aeroporto ad Ancona con 55.800 euro non dichiarati: fermato dai finanzieri - L'uomo era stato notato in comportamenti strani prima di imbarcarsi per Barcellona ...

In partenza per Barcellona con oltre 55mila euro non dichiarati - Un viaggiatore in partenza dall'Aeroporto delle Marche stava tentando di imbarcarsi per Barcellona con 55.