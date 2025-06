Imprese Zardo Schneider Italia | Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia

In un mondo in rapido cambiamento, le aziende italiane cercano soluzioni innovative per ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità. Davide Zardo di Schneider Italia sottolinea come l'integrazione di tecnologie digitali e la gestione intelligente dei dati siano fondamentali per questa rivoluzione industriale. La sfida è ambiziosa, ma con l'impegno giusto, il futuro green dell'industria italiana è più vicino che mai.

(Adnkronos) – “La capacità di integrare soluzioni software digitali in infrastrutture resilienti e la gestione dei dati per creare valore sono alla base delle trasformazioni che interessano il tessuto industriale”. Lo ha detto Davide Zardo presidente e ad di Schneider Italia, intervenuto al 'Sonepar Industry Summit', manifestazione di due giorni organizzata da Sonepar Italia, leader . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Imprese, Zardo (Schneider Italia): Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia; Imprese, Zardo (Schneider Italia): Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia; Imprese, Zardo (Schneider Italia): Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia.

Imprese, Zardo (Schneider Italia): "Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia" - “La capacità di integrare soluzioni software digitali in infrastrutture resilienti e la gestione dei dati per creare valore sono alla base delle trasformazioni che interessano il tessuto ...