Imprese Sonepar Italia | solo un quinto ha avviato progetti legati al piano Transizione 5.0

Solo un quinto delle imprese italiane ha avviato progetti legati al piano Transizione 5.0, evidenziando un percorso ancora in fase di sviluppo. Nonostante gli incentivi mirati a favorire l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili, molte aziende mostrano ancora resistenze o incertezze. È il momento di capire cosa possa accelerare questa trasformazione e come superare le barriere che frenano il cambiamento.

(Adnkronos) – Sono ambivalenti i riscontri delle aziende italiane in merito al Piano Transizione 5.0, che mira a stimolare l’adozione di tecnologie innovative in grado di ridurre anche i consumi energetici del tessuto produttivo. A un anno circa dall’attivazione della piattaforma per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi, solo il 45% delle aziende . 🔗 Leggi su Ildifforme.it