Imprese Masoero Siemens Italia | Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane

La digitalizzazione sta rivoluzionando il panorama delle PMI italiane, rendendo accessibili strumenti all’avanguardia un tempo riservati ai colossi industriali. Floriano Masoero di Siemens Italia sottolinea come anche le piccole e medie imprese possano ora sfruttare queste innovazioni per crescere e competere a livello globale. In un mondo in continua evoluzione, la vera sfida è saper integrare tecnologia e strategia: un'opportunità da non perdere.

(Adnkronos) – “La digitalizzazione non è più un privilegio riservato ai grandi gruppi industriali. Oggi anche le piccole e medie imprese possono accedere a strumenti tecnologici avanzati e competitivi”. E' il messaggio lanciato da Floriano Masoero, presidente e amministratore delegato di Siemens Italia, durante il 'Sonepar industry summit', evento di riferimento per il mondo dell'automazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Imprese, Masoero (Siemens Italia): “Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane”

Su questo argomento da altre fonti

Imprese, Masoero (Siemens Italia): Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane; Imprese, Masoero (Siemens Italia): Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane; Imprese, Novello (Sonepar Italia): Orgogliosi di un evento che fa parlare produttori, installatori e clienti.

Imprese, Masoero (Siemens Italia): "Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane" - Oggi anche le piccole e medie imprese possono accedere a strumenti tecnologici avanzati e competitivi ...