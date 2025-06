Imprese la giunta regionale approva un nuovo accordo con Mimit e Invitalia

La Giunta Regionale Siciliana, guidata da Schifani e con l’assenso dell’assessore Edy Tamajo, ha dato il via libera a un nuovo accordo strategico con MIMIT e Invitalia. Questa partnership innovativa mira a stimolare la crescita economica regionale attraverso il cofinanziamento di contratti di sviluppo, aprendo nuove opportunità per aziende e imprenditori locali. L’intesa prevede la creazione di un ecosistema più forte e competitivo, puntando a rafforzare il Made in Italy e a favorire un’economia sostenibile e dinamica per il futuro della Sicilia.

La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, il nuovo Accordo di programma tra Regione Siciliana, Ministero delle imprese e del made in Italy e Invitalia, finalizzato al cofinanziamento dei contratti di sviluppo. L’intesa prevede la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Imprese, la giunta regionale approva un nuovo accordo con Mimit e Invitalia

In questa notizia si parla di: imprese - giunta - accordo - invitalia

Sicilia, editoria: via libera dalla giunta Schifani a contributi per 3 milioni alle imprese del settore - La giunta Schifani ha approvato un decreto che prevede contributi finanziari a fondo perduto per le imprese dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive siciliane.

Approfondimenti da altre fonti

Contratti di sviluppo, la giunta approva un nuovo accordo con Mimit e Invitalia; Mermec Ferrosud: approvato l’Accordo di Sviluppo; Beko, nuovo passo avanti. I sindacati in Comune.

Imprese, la giunta regionale approva un nuovo accordo con Mimit e Invitalia - L’intesa prevede la mobilitazione di oltre 440 milioni di euro a favore del sistema produttivo isolano, con risorse del Pr Fesr e del Fsc 2021-

Coin, entra Invitalia (30%) c’è accordo con le banche - Poco prima di Pasqua, secondo fonti bancarie, Invitalia ha deliberato, tramite il Fondo Salvaguardia Imprese, un intervento di 10 milioni subordinato alla sigla dell’Accordo di ristrutturazione ...