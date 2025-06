Imprese Ghezzi InfoCamere | Registro imprese italiano esempio per Paesi europei

Il registro delle imprese italiano si conferma un modello di eccellenza a livello europeo, grazie alle innovative soluzioni adottate da InfoCamere. Paolo Ghezzi sottolinea come il nostro sistema stia diventando una guida e un esempio di best practice per altri paesi del continente. Questa leadership non solo rafforza la posizione dell’Italia nel panorama imprenditoriale globale, ma apre anche nuove opportunità di collaborazione e sviluppo. L’efficienza del nostro registro rappresenta un patrimonio da condividere e valorizzare ulteriormente.

(Adnkronos) – "Il ruolo del registro imprese italiano è fondamentale per il Paese e lo sta diventando sempre piĂą anche in Europa. Grazie alle innovazioni del nostro registro, stiamo diventando una guida e un esempio di best practices che anche gli altri Paesi europei stanno copiando". Così Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, la societĂ . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

