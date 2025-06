Imprese 440 milioni per i Contratti di sviluppo | giunta approva nuovo accordo con Mimit e Invitalia

La regione Sicilia fa un passo avanti verso la crescita economica, approvando un nuovo accordo con il MIMIT e Invitalia che stanzia 440 milioni di euro per i Contratti di sviluppo. Questa partnership strategica mira a rafforzare le imprese locali, incentivando investimenti e innovazione. L’intesa prevede la creazione di opportunità concrete per il territorio, sostenendo la ripresa e promuovendo uno sviluppo sostenibile che possa trasformare le sfide in nuove possibilità di crescita.

La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, il nuovo Accordo di programma tra Regione Siciliana, Ministero delle imprese e del made in Italy e Invitalia, finalizzato al cofinanziamento dei Contratti di sviluppo. L’intesa prevede la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Imprese, 440 milioni per i Contratti di sviluppo: giunta approva nuovo accordo con Mimit e Invitalia

