Imprese 12,5 milioni per aggregazioni innovazione e danni da incendi

Il governo regionale mette in campo 12,5 milioni di euro per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, puntando su aggregazioni strategiche, innovazione e sostenibilità energetica. Un investimento che promette di stimolare la crescita economica, favorire l’innovazione dei processi e offrire supporto concreto agli imprenditori colpiti dagli incendi di luglio 2023. La ripresa è alle porte, e queste risorse sono il primo passo verso un futuro più forte e resiliente.

Il governo regionale stanzia 12,5 milioni per la crescita economica delle imprese: sostegno alle aggregazioni aziendali, ai programmi per l'efficientamento energetico e all'innovazione dei processi produttivi, oltre agli aiuti per gli imprenditori danneggiati dagli incendi del luglio 2023.

