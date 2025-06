Imprenditore colpito con una roncola e morto dopo quattro mesi di agonia tredici anni all’aggressore

Un dramma che ha sconvolto la comunità di Spoleto si è concluso con una sentenza severa: tredici anni e otto mesi di reclusione per l’uomo condannato per aver ucciso l’imprenditore Luca, colpito con una roncola. Dopo quattro mesi di agonia, il tragico epilogo ha portato alla condanna definitiva, confermando l’importanza di giustizia e tutela sociale. La vicenda rimarrà impressa come monito sulla gravità di tali atti violenti.

Tredici anni e otto mesi di reclusione, oltre a quattro anni di misura di sicurezza presso una Rems in ragione della sua pericolosità sociale. È la condanna inflitta dal tribunale di Terni con rito abbreviato a un 48enne di origini cubane accusato dell’omicidio dell’imprenditore spoletino Luca. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Imprenditore colpito con una roncola e morto dopo quattro mesi di agonia, tredici anni all’aggressore

