Impegnati a proteggere il suolo fertile Contro gli impianti di fotovoltaico a terra

per garantire che lo sviluppo sostenibile non comprometta la nostra preziosa terra agricola. La tutela del suolo fertile rappresenta un impegno fondamentale per preservare la nostra identità e il futuro delle comunità locali, affinché l'innovazione si integri armoniosamente con la tradizione.

"Siamo impegnati a proteggere il suolo agricolo fertile". L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi lo ha ribadito sabato a un convegno per festeggiare gli 80 anni del riso Carnaroli, simbolo di una storia di identità, tradizione e comunità che affonda le radici in Lomellina. "Intendiamo contrastare l’installazione indiscriminata di fotovoltaico a terra – ha aggiunto Beduschi – Per questo stiamo lavorando a norme chiare e condivise, anche a livello nazionale, per garantire che la transizione ecologica non avvenga a scapito della produzione di cibo ". A Pavia alla fine del mese scorso la Provincia ha bloccato la procedura semplificata per il fotovoltaico a terra di Fossarmato, disponendone la valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Impegnati a proteggere il suolo fertile. Contro gli impianti di fotovoltaico a terra"

