Impatto contro una ambulanza | grave incidente in autostrada morti e feriti

Un grave incidente in autostrada scuote la comunità: due vite spezzate, tra cui una paziente e il suo accompagnatore a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca. Un impatto devastante che lascia domande e un senso di incredulità. Le circostanze sono ancora da chiarire, ma il dolore e la tragicità dell’accaduto rimangono palpabili. Come si affronta una perdita così improvvisa? La risposta, forse, risiede nella forza di chi deve ricostruire dopo una tragedia simile.

Gravissimo incidente stradale, due persone sono morte nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno. Le vittime viaggiavano a bordo di un'ambulanza. Si tratta di una paziente e del suo accompagnatore. Erano all'interno di un mezzo della Croce Bianca. Il mezzo, in servizio regolare, stava trasportando alcuni pazienti quando si è verificato l'impatto, in circostanze ancora al vaglio delle autorità. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, lo schianto è avvenuto durante la marcia sulla carreggiata nord di una delle principali arterie autostradali italiane.