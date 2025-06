Imola senza F1 Pd e civici con De Pascale | Il governo convochi un tavolo istituzionale

Imola, senza la presenza della Formula 1, il Pd e i Civici con de Pascale chiedono al governo di convocare un tavolo istituzionale per lavorare attivamente al ritorno del Circo Nero sulle piste imolesi. La proposta, avanzata da Fabrizio Castellari, Paolo Calvano e Vincenzo Paldino, mira a rafforzare il legame tra la città e il prestigioso evento internazionale, stimolando un dialogo che possa trasformare questa richiesta in una concreta realtà, coinvolgendo tutte le parti interessate.

“Lavorare per riportare la formula 1 a Imola”. La richiesta arriva, con una risoluzione rivolta alla giunta regionale, da Fabrizio Castellari (primo firmatario) e Paolo Calvano del Partito democratico e da Vincenzo Paldino dei Civici con de Pascale. I tre consiglieri, in particolare, sollecitano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Imola senza F1, Pd e civici con De Pascale: "Il governo convochi un tavolo istituzionale"

Cosa riportano altre fonti

