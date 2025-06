Imola fuori dalla F1 Abodi | Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario

Il Gran Premio di Imola lascia la Formula 1 a partire dal 2026, ma il ministro dello Sport Andrea Abodi assicura che l’Italia continuerà a dare il massimo nel motorsport. Con una presenza alternata in calendario, si punta a mantenere vivo l’entusiasmo e il prestigio di questa storica pista. L’impegno è forte: Imola non scompare, ma si reinventa per un futuro ancora più promettente.

Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande sull'annuncio dell'uscita del Gran Premio di Imola dalla lista ufficiale gare a partire dal 2026 a margine di un evento a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Imola fuori dalla F1, Abodi: "Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario"

Imola, record con 242mila presenze. Il ministro Abodi sul Gp: “Lavoriamo al rinnovo" - Il Gran Premio di Imola 2025 ha registrato un record storico con 242mila presenze totali. Il ministro Abodi ha annunciato che si lavora al futuro del circuito, puntando al rinnovo e a un ulteriore rilancio dell’evento.

Imola fuori dal calendario di Formula 1, scontro politico. La Regione rilancia: "Nuova proposta" - Imola saluta il Gp di F1 faticosamente riabbracciato nel 2020, dopo un’attesa lunga 14 anni.