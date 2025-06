Immigrazione irregolare arrestata una vigilessa

Una vigilessa di Dobbiaco, coinvolta in un'indagine sulla gestione dell’immigrazione irregolare, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario che scuote la sua comunità. Con il suo ruolo di pubblico ufficiale, avrebbe sfruttato la posizione per influenzare il flusso di persone, sollevando gravi dubbi sulla trasparenza e l’etica delle istituzioni. La vicenda mette in discussione lefrontiere tra servizio pubblico e illegalità, lasciando aperta una domanda fondamentale: quanto si può fidarsi delle autorità che dovrebbero proteggerci?

Una vigilessa 39enne di Dobbiaco è stata stata arrestata nell'ambito di un'inchiesta sull'immigrazione irregolare fatta dalla Dda di Napoli. L'accusa sostiene che la donna, finita tra i 45 indagati, 23 dei quali ora agli arresti domiciliari, approfittando del suo ruolo in municipio, avrebbe fatto.

Camera approva Dl anti-immigrazione irregolare con misure per strutture in Albania - La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge volto a combattere l'immigrazione irregolare, introducendo misure specifiche per le strutture in Albania.

Sono tre gli avvocati finiti in cella nel corso dell’inchiesta sulla immigrazione clandestina nell’area #vesuviana. Si tratta di Vincenzo Sangiovanni, 42 anni, ritenuto a capo di un’associazione dedita al procacciamento di identità digitali da caricare sulle piattafor Partecipa alla discussione

