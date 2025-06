Imbrattava con svastiche cabine Enel e pensiline denunciato vandalo 29enne

Un giovane di 29 anni è stato denunciato per aver imbrattato cabine Enel e pensiline con svastiche, lasciando un segno indelebile di odio e vandalismo. La sua bravata ha suscitato indignazione sui social: “Fate tutti schifo…”. La comunità si mobilita, chiedendo giustizia e responsabilità. È fondamentale che chi danneggia il bene pubblico assuma le proprie responsabilità e affronti le conseguenze delle proprie azioni.

«Fate tutti schifo, chiunque sia stato è pregato di presentarsi al mio cospetto per rimborsarmi tutto». A scrivere questo commento, pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Covolo di Piave se", a corredo di una foto in cui si certifica una perquisizione appena subita dai carabinieri ed il sequestro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Imbrattava con svastiche cabine Enel e pensiline, denunciato vandalo 29enne

Su questo argomento da altre fonti

Imbratta cabine elettriche con svastiche: denunciato un 29enne a Pederobba; Imbrattava con svastiche cabine Enel e pensiline, denunciato vandalo 29enne.

Messina. Liberata la cabina Enel “inglobata” in una baracca VIDEO - MESSINA – Dopo oltre 30 anni è stata finalmente “liberata” la cabina Enel in via Rosso da Messina che era “inglobata” all’interno di una delle baracche presenti nella strada.