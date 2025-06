Imbrattamento e danneggiamento in un cantiere per protesta denunciati 18 operai

Giovedì 29 maggio, il cantiere dell’ex scuola elementare di Vigarano Mainarda è stato teatro di tensioni e proteste, culminate in imbrattamenti e danneggiamenti. Vent’ini operai edili, impiegati da un’impresa subappaltatrice, sono stati denunciati per aver preso parte a momenti di forte scontro, evidenziando quanto le questioni lavorative possano sfociare in episodi di protesta. La vicenda mette in luce la complessità delle relazioni tra lavoratori e aziende, e le conseguenze di un clima di insoddisfazione.

Sono stati dei momenti concitati, quelli vissuti nello giovedì scorso 29 maggio in un cantiere dell'ex scuola elementare di Vigarano Mainarda. Nella circostanza, una ventina di operai edili che avevano prestato la loro opera per conto di un'impresa subappaltatrice nel cantiere, dove sono tuttora.

