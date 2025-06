Illumia Padel Cup 2024 | Torna il Torneo con Totti e Mancini a Castenaso

Preparatevi a vivere due giorni di sport, passione e emozioni con l'Illumia Padel Cup 2024! Dopo il successo delle scorse edizioni, il torneo torna al Country Club di Castenaso, coinvolgendo grandi campioni del calcio e appassionati di padel. Un evento imperdibile che unisce leggenda e sport in un’atmosfera unica, dove il talento si sfida sotto il sole bolognese. Non mancate all'appuntamento più atteso dell’estate!

Illumia Padel Cup, scatta la quarta edizione. Ormai un habitué dell’estate bolognese, sabato 28 e domenica 29 giugno torna al Country Club di Castenaso il torneo di padel più atteso dell’anno, che coinvolge ex campioni della Serie A e leggende del nostro calcio. Da Francesco Totti a mister Roberto Mancini, da Bobo Vieri a Daniele De Rossi, fino ad arrivare a Luca Toni e a Tomas Locatelli, co-organizzatore di un evento ormai imperdibile e parte di un progetto che vanta una finalità ben più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera ODV a favore delle famiglie di bambini con disabilità . "Per la prima edizione, all’inizio, avevo fatto fatica a coinvolgere amici ed ex calciatori, oggi invece, a tre anni di distanza, devo dire che faccio ancor più fatica a dover tenerne fuori alcuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Illumia Padel Cup 2024: Torna il Torneo con Totti e Mancini a Castenaso

In questa notizia si parla di: padel - illumia - torna - torneo

I vip dell'Illumia Padel Cup: le date a Bologna. Al via la 4^ edizione - Preparati a vivere due giornate di pura emozione, sport e glamour! L’Illumia Padel Cup torna a Bologna il 28 e 29 giugno, con la sua quarta edizione al Country Club di Castenaso.

Ringraziamo di cuore gli amici di A S D Sotto Rete - Bari per la bellissima organizzazione del torneo di padel disputato questa mattina. Donne, over e uomini si sono alternati sui campi da padel baciati da un bellissimo sole! Siete sempre i benvenuti. Antonio D Partecipa alla discussione

CAME scende in campo a fianco di Giulia Dal Pozzo, astro nascente del padel italiano e figura di riferimento nel panorama sportivo internazionale. Questa partnership nasce dalla condivisione di valori fondamentali: eccellenza, determinazione e innovazion Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Chi sono i vip dell'Illumia Padel Cup, le date della 4^ edizione a Bologna; Fishing e Padel Cup 2025, a San Vincenzo torneo in riva al mare tra ex calciatori di serie A; Il padel torna a coinvolgere le leggende del pallone per un progetto benefico targato Illumia.

Illumia Padel Cup 2024: Torna il Torneo con Totti e Mancini a Castenaso - La quarta edizione del torneo di padel coinvolge ex campioni della Serie A e sostiene La Mongolfiera ODV.

Chi sono i vip dell'Illumia Padel Cup, le date della 4^ edizione a Bologna - L'evento di padel più atteso dell'anno in città tornerà protagonista a fine mese con leggende e campioni del nostro calcio.