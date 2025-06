Ilary Blasi torna al biondo | il nuovo look per l’estate 2025

Ilary Blasi torna bionda, svelando il nuovo look per l'estate 2025. Mentre il countdown alle vacanze si fa più intenso, l'amatissima conduttrice si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico con un cambio radicale: il ritorno al biondo. Un tocco di freschezza e stile che anticipa l’avvio della sua nuova avventura a Battiti Live. E quale modo migliore per entusiasmarsi alle novità se non lasciarsi coinvolgere da questo emozionante trasformismo?

Il tempo scorre, l’estate è sempre più vicina e così anche le sospirate vacanze, per tutti, o circa: non per Ilary Blasi, però, almeno per il momento, la quale nelle prossime settimane inizierà la nuova avventura al timone di Battiti Live. E quale modo migliore di prepararsi al grande evento a vederla protagonista, se non con un radicale cambio look? Un vero e proprio colpo di scena, questo, per chi la segue da tempo. Ilary Blasi torna bionda per “Battiti Live”: il nuovo look nel dettaglio. Con l’apertura del Festival musicale estivo più amato di tutti dietro l’angolo, Ilary Blasi ha deciso di celebrare il momento speciale rinnovando la propria immagine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ilary Blasi torna al biondo: il nuovo look per l’estate 2025

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - look - torna

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Ilary Blasi rinnova il suo look. La nuova tecnica del biondo fatto dalla sua parrucchiera di fiducia. Partecipa alla discussione

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è diplomata La conduttrice televisiva non ha indossato un completo scuro o un abito elegante ma una canottiera bianca essenziale e scarpe da ginnastica. Ecco chi ha firmato il look e quanto costano i capi dell’outfit Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Ilary Blasi torna al biondo: il nuovo look per l’estate 2025; Il ritorno (in nero) di Ilary Blasi in televisione, apre The Couple con look minimal e scarpe a punta; Ilary Blasi torna stasera in tv con un nuovo programma The Couple: scopri tutti i cambi look della conduttrice e il suo rapporto con la chirurgia estetica.

Ilary Blasi stravolge (di nuovo) il suo look: ecco come ha lasciato tutti senza parole per l’arrivo dell’estate! - Ilary Blasi stravolge (di nuovo) il suo look: ecco come ha lasciato tutti senza parole per l'arrivo dell'estate!

Ilary Blasi cambia look: per l’estate 2025 sceglie un “tocco di biondo” - Ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e ha puntato tutto su un “tocco di biondo”.