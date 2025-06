Ilary Blasi frecciata a Spalletti? Il balletto sulle note di Piccolo uomo

Ilary Blasi fa il suo gesto sociale sotto forma di danza e, con un sorriso nascosto, lancia una frecciatina indiretta a Luciano Spalletti. La conduttrice, condividendo una storia su Instagram al ritmo di "Piccolo uomo" di Mia Martini, sembra voler ricordare le tensioni passate tra l’ex ct e il suo ex marito Totti. Un messaggio sottile che aggiunge un tocco di mistero al mondo dello sport e dello spettacolo, lasciando i fan a interrogarsi sulle sue intenzioni.

