Ilary Blasi al veleno contro Spalletti e non vedeva l’ora di attaccarlo

Ilary Blasi si scaglia duramente contro Luciano Spalletti, alimentando voci di tensione tra i due. L’ex moglie di Francesco Totti ha condiviso su Instagram un video accompagnato dalla canzone “Piccolo uomo” di Mia Martini, lasciando intendere il suo malumore e la sua delusione per le scelte del tecnico. La situazione riaccende i riflettori sulle relazioni nel mondo del calcio e sulla vita dei protagonisti. Ma cosa sta davvero succedendo?

Ilary Blasi contro Luciano Spalletti? L’ex moglie di Francesco Totti, ha condiviso una storia Instagram con un suo video sulle note di “Piccolo uomo” di Mia Martini, corredato da diverse emoji sorridenti. Partiamo dall’inizio. Francesco Totti nel 2016 è stato prima escluso da un ritiro e poi Luciano Spalletti ha anche deciso di non convocarlo, suscitando l’ira dei tifosi, ma soprattutto dell’allora moglie del Pupone, che ha definito l’allenatore un piccolo uomo: “ Per me è assurdo, non ci posso credere. In pratica l’ha cacciato da casa sua e questo è sbagliato. Non si tratta di scelte tecniche, ma di comportamenti umani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it