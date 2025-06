Il Viminale rafforza la sicurezza in Sicilia ma a Palermo arrivano solo 3 poliziotti in più

Il Viminale intensifica gli sforzi per garantire maggiore sicurezza in Sicilia, destinando 82 nuovi agenti su tutta l’isola. Tuttavia, l’attenzione si concentra soprattutto a Palermo, dove arrivano solo 3 rinforzi, suscitando dubbi e preoccupazioni tra cittadini e autorità locali. La discrepanza tra impegno e realtà evidenzia la sfida di rafforzare effettivamente il presidio del territorio. Ma cosa significa questo per il futuro della sicurezza nella città?

In arrivo rinforzi per la sicurezza in Sicilia: il Viminale ha infatti assegnato 82 poliziotti in più in tutte le province della Sicilia, ma quelli in arrivo a Palermo sono appena 3. A comunicarlo è il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega nell'Isola. Nello specifico, oltre ai 3. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Viminale rafforza la sicurezza in Sicilia, ma a Palermo arrivano solo 3 poliziotti in più

GERMANÀ (LEGA), IN ARRIVO 82 POLIZIOTTI IN SICILIA. "In arrivo rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Il Viminale ha infatti assegnato 82 poliziotti in più in tutte le province della Sicilia. Nello specifico 10 ad Agrigento, 12 a Catania, 11 ad Enna, 23 a

Il capoluogo etneo è tra le province siciliane con i dati più alti, subito dopo Palermo

