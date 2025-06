Il viaggio di Adam verso l’Italia lo stanno portando in aeroporto Atteso a Milano alle 19.30

Alle 19:30 a Milano, un viaggio di speranza e rinascita si concluderà. Adam, il bambino palestinese di 11 anni sopravvissuto al devastante bombardamento israeliano che ha strappato via i suoi 9 fratelli, sta per fare il suo ingresso in Italia. Un momento di grande emozione e riflessione, simbolo di solidarietà e compassione per una vita segnata dal dolore e dalla resilienza.

Arriverà alle 19.30 a Milano il bambino palestinese di 11 anni sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratelli. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il viaggio di Adam verso l’Italia, lo stanno portando in aeroporto. Atteso a Milano alle 19.30

Il viaggio di Adam verso l’Italia, lo stanno portando in aeroporto. Atteso a Milano alle 19.30; Milano, Adam oggi a Linate: con lui altre due ragazzine ferite gravemente a Gaza. Viaggio della solidarietà anche per i parenti; Adam, da Gaza al Niguarda: “Ha fratture agli arti e lesioni ai nervi”. Le cure a Milano per l’unico sopravvissuto di dieci fratelli.

Il viaggio di Adam verso l’Italia, lo stanno portando in aeroporto. Atteso a Milano alle 19.30 - 30 a Milano il bambino palestinese di 11 anni sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratelli ...

Milano, Adam oggi a Linate: con lui altre due ragazzine ferite gravemente a Gaza. Viaggio della solidarietà anche per i parenti - Adam, 11 anni, è l'unico di dieci fratelli sopravvissuto ai bombardamenti israeliani su Khan Younis: arriva al Niguarda per essere curato, viaggiano con lui anche la mamma, la cognata e i cuginetti.