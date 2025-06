Il viaggio del piccolo Adam verso l’Italia Atteso a Milano alle 19.30

Alle ore 19:30, il piccolo Adam, il coraggioso bambino palestinese di 11 anni sopravvissuto al tragico bombardamento che ha portato via i suoi 9 fratelli, arriverà a Milano. Un viaggio di speranza e rinascita che segna un nuovo capitolo nella sua storia di dolore e resilienza. La città si prepara ad accogliere con calore e solidarietà questo simbolo di speranza, pronto a ricevere le cure al Niguarda.

Sarà curato al Niguarda il bambino palestinese di 11 anni sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratelli. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il viaggio del piccolo Adam verso l’Italia. Atteso a Milano alle 19.30

Come riportato dagli organi di informazione, domani, grazie a un volo dell'Aeronautica Militare italiana, arriveranno a Linate alcuni bambini provenienti dalla Striscia di Gaza per ricevere cure urgenti in Lombardia. Tra loro, accompagnato dalla Mamma, c'è an

Il presidente Michele de Pascale e l'assessore Massimo Fabi hanno confermato la disponibilità della rete ospedaliera dell'Emilia-Romagna ad accogliere Adam, il bambino palestinese gravemente ustionato a Gaza. L'Emilia-Romagna è una terra solidale, pro

