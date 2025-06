Il valore economico | Coltivazioni cruciali ma la Ue lo dimentica

Tra le rive dell’arte e della storia, si leva un richiamo all’importanza vitale dell’agricoltura per l’Europa, spesso sottovalutata o dimenticata. Stefania Saccardi, vicepresidente della Toscana, ribadisce con fermezza che l’agricoltura non è nemica dell’Europa, ma il suo cuore pulsante. In un momento cruciale, il valore economico delle coltivazioni cruciali merita maggiore attenzione e riconoscimento. È tempo che le istituzioni ascoltino e valorizzino questo patrimonio indispensabile.

Firenze, 11 giugno 2025 – «L’ agricoltura nemica dell’Europa? Non è affatto così». Forte e chiaro il messaggio di Stefania Saccardi. La vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agricoltura ha tracciato la via ripercorrendo le azioni di governo nel quinquennio di legislatura. E lo ha fatto dinanzi alla platea di AgroFutura, nella prima della due giornate del festival in scena a Palazzo Strozzi Sacrati promosso su iniziativa di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino (in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna), con al centro le sfide del pianeta dell’agro-alimentare ai tempi del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il valore economico: “Coltivazioni cruciali, ma la Ue lo dimentica”

In questa notizia si parla di: valore - economico - coltivazioni - cruciali

Juventus, in dieci anni è crollato il suo valore economico: il Napoli l’ha quasi raggiunta. Conte lo ha capito - Negli ultimi dieci anni, il valore economico della Juventus ha subito un forte declino, avvicinandosi al livello del Napoli, che ora le sta quasi scavando il passo.

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale delle Api, un’occasione speciale per riflettere sull’importanza fondamentale di questi piccoli, ma straordinari, insetti per il nostro pianeta. Le api non sono solo produttrici di miele, ma sono anche impollinatrici cruciali pe Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il valore economico: “Coltivazioni cruciali, ma la Ue lo dimentica”; Il valore dell’agricoltura. La Toscana in mostra tra sapere antico e futuro; Natura degradata, rischio alto per 1/3 del valore aggiunto dell’economia UE.

Natura degradata, rischio alto per 1/3 del valore aggiunto dell’economia UE - Un rapporto del Joint Research Center della Commissione UE calcola il grado di dipendenza dai servizi ecosistemici dei vari settori dell’economia europea.

Consob/ Vegas: Cruciali norme Opa, rischio distruzione valore - Consob/ Vegas: Cruciali norme Opa, rischio distruzione valore A volte acquisizioni celano sfruttamenti di benefici privati Milano, 9 mag.