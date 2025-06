Il Torino pensa a Ngonge | l' attaccante può ritrovare il suo ' mentore'

Il Torino punta forte su Ngonge, il talento belga in cerca di cartellino più consistente. Dopo un periodo di alti e bassi al Napoli, l’attaccante potrebbe trovare la sua seconda chance in granata, riavvicinandosi al suo mentore e rilanciandosi nel calcio che conta. Con questa mossa, i club italiani si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella carriera di Cyril Ngonge, che potrebbe finalmente decollare in Serie A.

Cyril Ngonge è uno di quei calciatori della rosa del Napoli in uscita. L'esterno d'attacco belga dovrebbe lasciare gli azzurri in estate per trovare più spazio e tornare a giocare con continuità. A mostrare interesse nei suoi confronti è il Torino, come riferisce Tuttosport. Lì il classe 2000. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Torino pensa a Ngonge: l'attaccante può ritrovare il suo 'mentore'

