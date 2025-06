Il tifoso trasformista da allenatore a esperto di calciomercato | più veloce di Brachetti

Chi è il vero protagonista di questa corsa emozionante? Il tifoso trasformista, da semplice appassionato a esperto di calciomercato in un batter d'occhio, più rapido di Brachetti. Se potessi avere un biglietto privilegiato, non mi perderebbe nulla: tra voci, smentite e sorpassi improvvisi, vivo ogni aggiornamento come una spettacolare gara ad alta velocità. Perché, alla fine, il calciomercato è il palcoscenico perfetto per chi ama il calcio e la suspense.

Faccio una premessa doverosa, amo il calciomercato. Se potessi avere un posto in prima fila tutte le sere per gli speciali di Sky Sport, mi catapulterei. Mi piace ascoltare le mille "voci discordanti" su un calciatore che arriva, poi non arriva, poi si inserisce una nuova squadra. Mi sembra una gara di motociclismo con continui sorpassi, appassionante. Amo le indiscrezioni che si rincorrono, la gara dei vari esperti a chi la lancia prima e anche a chi la lancia già grossa. Voglio anche le bufale. Detto ciò non amo per niente il popolo tifoso che d'estate, appena termina il campionato si trasforma da esperto di tattica calcistica ad esperto di mercato.

