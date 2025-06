il terzo mandato salva tutti

Il centrodestra si prepara a un fronte unito: il possibile terzo mandato per Sindaci e Presidenti di Regione apre nuovi scenari politici, scatenando reazioni e strategie diverse. Dopo aver ascoltato le parole di Donzelli, Fratelli d’Italia cerca di rafforzare la coesione, mentre il centrosinistra, con Forza Italia, mostra cautela. La partita è aperta e il futuro regionale e comunale si gioca anche su questa importante scelta.

Roma, 11 giu – Alla fine il fido Donzelli ha parlato. Da interposta persona, ma ha parlato e ha aperto alla possibilitĂ di ricandidatura per un terzo mandato per Sindaci – nei comuni superiori a 15000 abitanti – e per i Presidenti di Regione. Fratelli d’Italia prova, così, a serrare i ranghi con la Lega e a sparigliare ulteriormente le carte in casa del Pd, mentre il Pd di centrodestra – Forza Italia – frena. Il centro-destra apre al terzo mandato. Se dici terzo mandato dici sicuramente due nomi: Vincenzo De Luca e Luca Zaia. Quest’ultimo, il politico piĂą rappresentativo in Veneto, fa giustamente notare a chi storce il muso che l’elezione del Presidente della Regione è una forma di democrazia diretta – altro che i referendum abrogativi! – in quanto sono i cittadini a scegliere con la preferenza i loro diretti rappresentati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it