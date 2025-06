Il terziario e la giungla del lavoro povero e precario | cos’è la proposta 25-50-100 della Uiltucs

Nel cuore del terziario, la crescente precarietà si fa sentire con forza, coinvolgendo oltre un terzo dei lavoratori nei servizi e sfiorando il 50% nel settore ristorazione. Questi numeri evidenziano una realtà difficile, dove in gioco ci sono dignità e futuro di molti. La Uiltucs propone la “25-50-100”: una proposta concreta per invertire questa tendenza e costruire un lavoro più giusto e stabile. È ora di agire, perché cambiare si può.

Roma, 11 giugno 2025 – L’incidenza de l lavoro precario e atipico nei servizi raggiunge il 34,7%, attestandosi al 50% nella ristorazione. Sono le attività ad alta precarizzazione a registrare i livelli retributivi più esigui che, nella ristorazione, si attestano a circa 10mila euro annui lordi per i lavoratori stabili, a 5500 euro per quelli a termine, e 7100 per gli stagionali. Ci sono poi lavoratrici e lavoratori che fanno lo stesso lavoro, hanno un’identica mansione, ma una differenza di stipendio che, in un anno, può arrivare anche ad oltre 7mila euro. E’ questa la fotografia che emerge da ben quattro ricerche svolte da quattro esperti di lavoro e presentate nella tre giorni organizzata dalla Uiltucs, la Uil del terziario, dedicata al lavoro povero, culminati con l’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate, a Firenze, dal titolo “Libertà povera, povera libertà”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net