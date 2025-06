Il tentato omicidio al bar Otto anni al postino

Una vicenda drammatica scuote la tranquillità di Bernareggio: un postino di 54 anni, precedenti penali, condannato a otto anni per aver tentato di uccidere un giovane di 32 anni. La tensione esplosa dopo un rifiuto di comprare droga ha portato a un episodio di violenza inaudita, culminato con due investimenti e un'aggressione con coltello. La giustizia fa il suo corso, ma il dolore resta.

Quando si è rifiutato di comprargli la cocaina, prima ha tentato di investirlo due volte con l’auto poi l’ha accoltellato all’addome. Vittima lo scorso luglio un 32enne di Bernareggio. A infierire su di lui un 54enne con precedenti, postino del paese, che ieri è stato condannato a 8 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Elena Sechi. Sei mesi in meno della pena che era stata chiesta dalla Procura, che aveva contestato anche l’aggravante dei futili motivi, non accolta dalla giudice, che ha anche concesso all’imputato le attenuanti equivalenti alle aggravanti, tra cui una recidiva, contestate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tentato omicidio al bar. Otto anni al postino

? Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio: condannato per tentato omicidio http://dlvr.it/TLGy5c #Bernareggio #giustizia #tentatoomicidio #carcere #MonzaBrianza Partecipa alla discussione

