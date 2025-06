Il tennis di Sinner è così perfetto da essere spaventoso Con Alcaraz vince la resistenza umana El Paìs

Il duello tra Sinner e Alcaraz incarna il vero spirito del tennis: passione, resistenza e imprevedibilità. Questa sfida epica ha catturato l’attenzione di appassionati e critici, lasciando tutti con un desiderio inconfessabile di vedere qualcosa di ancora più straordinario. Ma la domanda che tutti si pongono è: fino a che punto può spingersi questo sport meraviglioso? La risposta, forse, è solo all’inizio di un nuovo capitolo.

Sinner-Alcaraz non è ancora finita. E' una partita lento rilascio. C'è gente (questa è una confessione) che non riesce a smettere di riguardare gli highlights. Tutti continuano a parlarne, a scriverne. Manuel Jabois sul Paìs si chiede: "Vedremo mai più qualcosa di simile? È possibile andare ancora oltre? Il tennis può essere giocato meglio? La risposta è sì, ma quando e di quanto? Quale margine lascia questa finale perché un'altra possa essere considerata migliore?". Tutto così. Se ci sono dei limiti, scrive l'editorialista, "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in certi momenti della partita di domenica, hanno esplorato quei limiti, li hanno calpestati, hanno minacciato di oltrepassarli a un certo punto.