il tanto atteso centro commerciale di zafferia luglio potrebbe essere il mese decisivo

Il tanto atteso centro commerciale di Zafferia potrebbe finalmente vedere la luce questo luglio, segnando una svolta decisiva per la comunità locale. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che la Regione abbia dato il via libera alla nuova Valutazione d’Impatto Ambientale, un passo fondamentale dopo le modifiche al progetto originario. Questo importante traguardo potrebbe aprire le porte a nuove opportunità di sviluppo e crescita, portando entusiasmo e speranze tra i residenti.

