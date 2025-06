Il sound del Suspended Jazz Trio protagonista sul palco dell’OppArt

Preparati a immergerti in un viaggio sonoro unico, dove il Suspended Jazz Trio incarna un'equilibrata fusione tra jazz classico e moderno. La loro musica, sospesa tra passato e presente, offre un ascolto intimo e coinvolgente, capace di emozionare ogni appassionato. Sabato alle 21, al centro culturale Teatro OppArt, lasciati trasportare dall'energia di questa formazione straordinaria. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza musicale memorabile…

Uno stile personale in bilico tra le atmosfere del jazz classico e le influenze del jazz moderno. Un sound sospeso, in cui si resta a cavallo tra passato e presente, ascolto intimo ed energia. È la formula musicale a cui ha dato vita il Suspended Jazz Trio, formazione composta da Marco Carsaniga alla chitarra, Osvaldo Tapparo al contrabbasso e Andrea Valcarenghi alla batteria, che si esibirà sabato alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. La band porterà sul palco di via Giovanni da Sovico sonorità raffinate e dinamiche, con un repertorio che attraversa i grandi standard del jazz, reinterpretati in modo originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it