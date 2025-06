Il solito Ibrahimovic | dorme sull’amaca e fa discutere i social | VIDEO

Il celebre Zlatan Ibrahimovic, volto simbolo del Milan e ora Senior Advisor di RedBird, ha scatenato un vero dibattito sui social con un suo video rilassante. Immortalato mentre si dondola su un’amaca in mezzo alla natura, il campione svedese ha diviso i tifosi rossoneri: tra chi lo ammira per la sua spontaneità e chi lo critica per il modo di “sciupare” la sua immagine. La sua vita continua a essere al centro dell’attenzione, anche quando si tratta di momenti di relax.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha pubblicato un post su 'Instagram' che ha fatto discutere i tifosi rossoneri. In un post sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor di RedBird per il Milan - ha mostrato ai suoi followers un suo momento di relax, mentre si dondola su un'amaca in mezzo a un bosco. Il video ha scatenato i commenti polemici dei tifosi milanisti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il solito Ibrahimovic: dorme sull’amaca e fa discutere i social | VIDEO

