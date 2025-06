Il sogno di 100 ragazzi In Fondazione Ammi la passione per lo sport diventa un lavoro

corso di Sport Manager di Fondazione Its Ammi, pronti a trasformare la loro passione in una professione di successo. Con entusiasmo, competenze e determinazione, questi giovani stanno costruendo un futuro all’insegna dello sport, dimostrando che con impegno e dedizione ogni sogno può diventare realtà . Un esempio brillante di come il talento e la passione possano aprire porte incredibili nel mondo dello sport e della gestione sportiva.

Trasformare una passione in professione è un po’ il sogno di tutti, specialmente se si è giovani e ambiziosi. PerchĂ© significa costruire il proprio futuro su fondamenta incrollabili. Che si rinforzano giorno dopo giorno grazie al cemento armato dell’entusiasmo. Se poi si parla di sport tutto assume ulteriore energia. Come quella che sprigiona il corso di Sport Manager di Fondazione Its Ammi Sono 100 i ragazzi e le ragazze che frequentano il corso biennale post diploma promosso dall’accademia con sede a Monza in via Mentana. Provenienti da tutta la Brianza e da mezza Lombardia. A testimonianza della qualitĂ e unicitĂ della proposta, che vuole formare e accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro sportivo: in un club, un team, un’azienda, un impianto, una federazione o magari con nuove startup. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sogno di 100 ragazzi. In Fondazione Ammi la passione per lo sport diventa un lavoro

