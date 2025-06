Il silenzio di Milano Marittima

Milano Marittima, la perla della riviera adriatica, si prepara a vivere un’estate più tranquilla e rispettosa del riposo di tutti. Con restrizioni su musica, fuochi d’artificio e vendita di alcolici, Cervia mira a preservare il relax e l’equilibrio tra divertimento e rispetto dei cittadini. Un gesto deciso per tutelare l’incantevole atmosfera della località simbolo della ‘bella vita’. Ma quali saranno gli effetti di questa rivoluzione silenziosa?

Niente musica dall’1 di notte nel centro e da mezzanotte negli stabilimenti balneari. Vietati vocalist e fuochi d’artificio. Limitazioni alla vendita di alcolici e superalcolici. È così che Cervia ha deciso di dare uno stop al divertimento senza freni – una consuetudine delle ultime estati – nel cuore di Milano Marittima, la sua località più rinomata e simbolo della ‘bella vita’ nei mesi caldi. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Mattia Missiroli dopo una serie di incontri con residenti e associazioni di categoria e appunto tenta di porre rimedio a una lunga catena di episodi (dai vandalismi alle risse) che creano non pochi allarmi tra residenti e villeggianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il silenzio di Milano Marittima

In questa notizia si parla di: marittima - milano - silenzio - mattia

Baby vandali al bagno Roma: "Milano Marittima nel caos. Bisogna fare qualcosa" - Angelo Casadei, titolare del bagno Roma a Milano Marittima, esprime la sua incredulità e amarezza dopo il recente blitz di baby vandali nel suo stabilimento.

Su questo argomento da altre fonti

Il silenzio di Milano Marittima.

Il silenzio di Milano Marittima - Niente musica dall’1 di notte nel centro e da mezzanotte negli stabilimenti balneari.

Milano Marittima, cosa dice l’ordinanza che ‘silenzia’ aperitivi in spiaggia e locali - La musica si spegne a mezzanotte nei chiringuito e all’una in centro: chi sgarra rischia fino a 5 giorni di chiusura.

Mattia Missiroli: "Ecco Milano Marittima, Città dello Sport" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...