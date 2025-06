Il senso dei referendum in un dato sulla cittadinanza

Il referendum sulla cittadinanza, propedeutico a una sfida politica più ampia, ha rappresentato molto più di un semplice voto: è stato il palcoscenico di tensioni e contrasti tra le forze politiche italiane. Con la partecipazione di figure come Maurizio Landini e il Campo Largo, si è cercato di cambiare gli equilibri di potere prima delle elezioni, ma il risultato ha lasciato molte questioni irrisolte, sottolineando quanto siano complessi i temi di fondo.

Maurizio Landini con la partecipazione straordinaria del Campo Largo sperava di liquidare il governo Meloni via referendum, in anticipo sulle elezioni politiche. Un referendum caotico con cinque quesiti che tenevano insieme il regolamento di conti a sinistra sul Jobs Act (contro Matteo Renzi) e l’apertura della cittadinanza agli stranieri (contro Matteo Salvini). Non è finita bene, per più di un motivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il senso dei referendum in un dato (sulla cittadinanza)

Il referendum che si è svolto l’8 e 9 giugno si è concluso con un dato inequivocabile: l’affluenza si è fermata poco sopra il 30%, ben lontana dal quorum necessario per rendere validi i cinque quesiti proposti su lavoro e cittadinanza. Partecipa alla discussione

Niente quorum, referendum falliti: il primo dato parziale sull’affluenza a urne chiuse è del 27,3%. Si votava su cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Cosa ne pensate? #radiocapitalitaly #rederendum #italia #società #lavoro #cittadinanza # Partecipa alla discussione

Il referendum sulla cittadinanza è andato peggio degli altri - L’affluenza si è fermata al 30,6 per cento e sono andati a votare 14 milioni di italiani.

Referendum, schiaffo sulla cittadinanza: neppure gli elettori di sinistra votano per i migranti - C’è un flop nel flop e il riferimento è al quesito del referendum riguardante la cittadinanza.