Il salotto segreto di Genova dove si fa merenda come nell’Ottocento ma con il gelato al fiordilatte e rose

Nel cuore di Genova, un salotto segreto incanta i sensi con un’angolatura d’altri tempi. Romanengo apre La Corte, una sala da tè raffinata e intima, dove il passato si intreccia con il presente grazie a dolci artigianali e un’atmosfera senza tempo. Immagina di immergerti in un rituale di merenda ottocentesca, arricchito dal delicato gusto del gelato al fiordilatte e rose. Qui, il tempo si ferma, pronto a regalarvi esperienze uniche e memorabili.

