Il Royal Hotel recensione | l' Australia la tossicità maschile e un film che somatizza la tensione

Il Royal Hotel in Australia si trasforma in uno sfondo inquietante di tensione e tensione sociale, grazie a una recitazione intensa di Julia Garner e Jessica Henwick. Diretto da Kitty Green, il film esplora il sessismo latente e gli sguardi velenosi che si celano dietro un'apparenza pacifica. Sebbene la paga sia allettante, l'isolamento del luogo amplifica le sensazioni di disagio. Un'opera che invita a riflettere sulle insidie invisibili del mondo.

Julia Garner e Jessica Henwick sono le protagoniste del lungometraggio diretto da Kitty Green, in cui il sessismo latente e lo sguardo velenoso dei maschi si mescolano ad un climax pronto ad esplodere. Su Netflix. La paga √® buona ma il posto √® isolato, tanto che sembra disperso nel nulla. Altri punti a sfavore? Le attenzioni maschili sono forse un po' troppo invadenti, considerando tutto. Un mantra che conoscono bene le backpacker occidentali, quando si affacciano nell'emisfero australe alla ricerca di un lavoretto per pagarsi da bere. Eufemismo (e generalizzazione) a parte, l'Australia rivista da Kitty Green (essa stessa √® australiana) non √®, diremmo, il posto pi√Ļ ospitale del mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it