Il romanzo cult di fantascienza che ha ispirato Edge of Tomorrow diventa un anime!

Preparati a scoprire un nuovo modo di vivere la fantascienza: "All You Need Is Kill", il celebre romanzo di Hiroshi Sakurazaka che ha ispirato "Edge of Tomorrow", si trasforma in un emozionante anime. Produttori e registi promettono un’esperienza visiva straordinaria, pronta a conquistare fan di tutto il mondo. Con l’animazione di Studio 4°C e la distribuzione di GKIDS, questa novità segnerà un nuovo capitolo nel genere. Resta sintonizzato, perché il futuro sta per essere scritto...

Warner Bros. Japan ha annunciato che All You Need Is Kill, l'atteso adattamento anime del celebre romanzo di Hiroshi Sakurazaka, approderĂ prossimamente nei cinema statunitensi grazie a GKIDS, che ne ha acquisito i diritti di distribuzione per Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Il film è animato dallo studio giapponese Studio 4°C ( Berserk ) e prodotto da Warner Bros. Japan. Alla regia troviamo Kenichiro Akimoto, al suo debutto come regista, su sceneggiatura di Yuichiro Kido. L'opera sarĂ presentata in anteprima mondiale all' Annecy International Animation Film Festival, nella sezione "Midnight Specials".

