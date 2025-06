Il rock di Vasco Rossi infiamma la notte di Bologna | Siamo una vita spericolata Foto

Bologna si è trasformata nell’epicentro del rock, quando Vasco Rossi ha acceso il palco del Dall’Ara con la sua energia travolgente. Quasi tre ore di pura emozione, un viaggio musicale attraverso decenni di successi e ricordi condivisi con una folla di fan entusiasti e amici illustri come Francesca Sofia Novello. La prima delle due date bolognesi promette di rimanere nel cuore di tutti. Dopo le due…

Bologna, 11 giugno 2025 – Il rock è arrivato a Bologna: un travolgente Vasco Rossi ha infiammato i fan al Dall'Ara di nella prima delle due attesissime date bolognesi del tour. Uno show esplosivo, quasi tre ore di musica con una scaletta che ha attraversato tutta la sua carriera. E tanti amici davanti al palco ( foto ), a cominciare da Francesca Sofia Novello, moglie di Valentino Rossi grande amico del Kom. CONCERTO DI VASCO ROSSI Dopo le due date 'zero' di Bibione e le doppiette di Torino e Firenze, anche la 'sua' Bologna ha risposto con entusiasmo: qui gioca in casa, e la città lo aspettava da giorni, qualcuno era già in coda da cinque giorni pur di conquistare la prima fila.

