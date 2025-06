Il ritorno di Lodi al Sole Più di tre mesi di eventi

il cuore storico, ma anche angoli nascosti di Lodi pronti a sorprendere. Un’estate ricca di eventi, musica, arte e cultura che trasformeranno ogni quartiere in un palcoscenico vivace e coinvolgente. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: Lodi al Sole torna per rendere la città ancora più brillante e accogliente.

Torna Lodi al Sole, la più grande rassegna artistica e culturale al terzo anno consecutivo, che accompagnerà giornate e serate durante tutto l’arco dell’ estate con numerose proposte adatte a ogni fascia di età. Un progetto che coinvolgerà tutti i quartieri, realizzato da numerose realtà associative proprio per far rivivere e animare l’intero capoluogo, anche al di fuori del centro. Non saranno solamente piazza della Vittoria, piazza Broletto o piazza Castello i luoghi adibiti agli eventi che da oggi si susseguiranno nel corso della rassegna fino al 15 settembre con un’offerta ampia e variegata tra appuntamenti letterari, giochi, laboratori, concerti, spettacoli teatrali, esibizioni, mostre d’arte, eventi di beneficenza e di sensibilizzazione, talk all’aperto, festival e contest musicali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno di Lodi al Sole. Più di tre mesi di eventi

Lodi al sole 2025 - SEZIONE OPEN segnalazioni eventi in città L'Amministrazione Comunale di Lodi sta operando alla stesura della programmazione degli eventi in ambito artistico, culturale e musicale che saranno realizzati in città nel prossimo periodo e Partecipa alla discussione

