Il ritorno di Drusilla Foer tre progetti che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026

Dopo un periodo di pausa rigenerante e alcuni riconoscimenti importanti, Drusilla Foer si appresta a conquistare nuovamente il pubblico con tre progetti straordinari che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026. Un ritorno atteso, ricco di entusiasmo e novitĂ , che conferma il suo talento poliedrico e il suo impatto nel panorama culturale italiano. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura artistica.

ph. Serena Gallorini MILANO – Dopo alcuni mesi lontana dal palcoscenico, durante i quali ha ricaricato le energie al termine del primo tour trionfale di “Venere Nemica”, e qualche altra soddisfazione, come l’assegnazione dei Nastri d’Argento 2025 alla serie Netflix diretta da Francesco Bruni “Tutto Chiede Salvezza” (dove lei interpreta il ruolo di Matilde), Drusilla Foer è pronta a ritornare in scena e annuncia i suoi prossimi impegni, ben tre diversi progetti che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026. Il primo imminente è “Parla con Dru”, chiacchiere e canzoni, uno show estivo che debutta il 26 giugno al Castello Sforzesco di Milano nell’ambito del Festival della Bellezza e si chiude il 23 agosto all’Arena Morricone di Vasto (CH): declinato in una decina di appuntamenti, è un incontro-spettacolo, basato sull’interazione, sull’improvvisazione musicale, che le consentirĂ di cantare alcune delle sue canzoni predilette, e sulla partecipazione del pubblico che – come si è spinta a dire Drusilla – “potrĂ fare proprio tutte le domande che crede!” e aspettarsi risposte piene di humour sagace, ma soprattutto sincere, lievi e profonde allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Š Lopinionista.it - Il ritorno di Drusilla Foer, tre progetti che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026

