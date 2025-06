il ritorno del festival che unisce surf skate e cultura urbana in un rito collettivo milanese

L’evento, un vero e proprio rito collettivo, promette di catturare l’essenza di una cultura urbana vibrante e autentica. Due giorni di film, musica e creatività indipendente animeranno Milano, trasformando gli East End Studios nel cuore pulsante di uno stile di vita libero e senza confini. Preparati a vivere un’esperienza unica che celebra la passione, l’arte e il movimento, perché il Surf & Skate Film Festival non è solo un evento: è un modo di essere.

Due giorni di film, musica e creatività indipendente. Il 21 e 22 giugno, Milano diventa la capitale del lifestyle più libero che ci sia. Senza proclami, ma con la determinazione di chi ha costruito nel tempo un’identità ben precisa, lo Skate & Surf Film Festival è pronto a tornare a Milano. L’appuntamento è fissato per il 21 e 22 giugno 2025 presso gli East End Studios in Via Mecenate, spazio emblematico della scena creativa cittadina. L’evento, nato da un’idea di Onde Nostre Block10, ha saputo negli anni intrecciare stili di vita, linguaggi visivi e passioni autentiche in un formato che è ormai molto più di un semplice festival. 🔗 Leggi su 361magazine.com