Il ricordo di Barbara Berlusconi a due anni dalla morte di papà Silvio | Il tuo esempio mi guida

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, i figli continuano a mantenere vivo il suo ricordo, testimoniando un legame indissolubile fatto di amore e rispetto. Barbara Berlusconi, in un toccante post su Instagram, rivela come il padre sia ancora il suo esempio guida, mostrando come l’eredità umana e professionale di Silvio continui a ispirare le nuove generazioni. Un tributo che commuove e invita a riflettere sui valori che ci accompagnano nel tempo.

Barbara Berlusconi ricorda papĂ Silvio a due anni dalla morte con un post Instagram che racconta un rapporto fatto d’amore e rispetto. 40 anni e un lavoro come dirigente d’azienda, Barbara ha sempre avuto un rapporto fortissimo con il padre e con i fratelli. Il ricordo di Silvio Berlusconi nel post della figlia Barbara. A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, i figli dell’imprenditore e politico non smettono di ricordarlo. Fra i post piĂą commoventi c’è quello di sua figlia Barbara Berlusconi che su Instagram ha pubblicato uno scatto dall’album dei ricordi. Visualizza questo post su Instagram Nella foto vediamo una Barbara piccolissima, insieme ai fratelli e al suo amato papĂ . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il ricordo di Barbara Berlusconi a due anni dalla morte di papĂ Silvio: “Il tuo esempio mi guida”

