In un’Italia vibrante di cultura e storia, il weekend veronese di Fontana si trasforma in un viaggio tra arte, innovazione e tradizione. Ma cosa potrebbe regalare Giuli a Letta per celebrare questi momenti? Tra proposte originali e simboliche, il dono perfetto potrebbe essere un ricordo speciale di questa terra ricca di suggestioni. E così, tra impegni politici e scoperte culturali, si prepara a concludere la giornata con un pensiero che resta nel cuore.

«Gianni Letta c’è sempre, anche quando non c’è», recita un vecchio detto ripetuto ancora oggi nei palazzi del potere. Compreso, immaginiamo, nei corridoi del ministero della Cultura dove da poco sono giunte le candidature di 11 comuni per concorrere al titolo di Capitale italiana del libro 2026. L’elenco offre una visione quasi totale del Belpaese: è presente la Calabria, con due comuni, Belvedere Marittimo (Cs) e Squillace (Cz), come il Piemonte, con le presenze torinesi di Carmagnola e Pianezza. La Lombardia è presente con Soncino (Cr), la Puglia con Nardò (Le), l’Umbria con Perugia, la Toscana con Pistoia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il “regalo” che Giuli potrebbe fare a Letta e il weekend veronese di Fontana: le pillole del giorno

Nuova diretta online! Super novità svelate insieme a Giulia, Serena ed Elena Se te la sei persa… corri a rivederla! Commenta qui sotto se c’è qualcosa che ti interessa o vuoi saperne di più Siamo curiose di sapere cosa ne pensi! #Diretta #Novità # Partecipa alla discussione

La lettera del cinema italiano indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli che in principio aveva 90 firme ora ne ha oltre 300. “Aumentano le firme contro di me? Io dico che ha ragione il ‘comandante’ Favino, servono ponti. Mai negato il confronto”, ha Partecipa alla discussione

Pordenone Capitale della Cultura 2027, la proclamazione letta dal ministro Giuli - Lo ha proclamata il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia.

Monti: «Da Letta-Renzi regalo a Berlusconi» - Da parte di Letta e Renzi «sarebbe un regalo storico alla destra di Berlusconi.