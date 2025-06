Il recupero mentale post-Covid richiede fino a nove mesi

Il recupero mentale dopo il Covid può richiedere fino a nove mesi, molto più del tempo necessario per ristabilire il benessere fisico. Lo studio dell'Università della California – UCLA evidenzia come, nonostante tre mesi siano sufficienti per il ritorno alla normalità fisica, il benessere psicologico spesso permane a lungo. Un dato che sottolinea l’importanza di strategie di supporto specifiche per affrontare questa complessa fase di ripresa.

AGI - Le persone con sintomi simili al Covid hanno impiegato fino a nove mesi dopo l'infezione per riacquistare il benessere mentale; il benessere fisico, al contrario, è tornato dopo tre mesi; fino al 20% dei pazienti ha continuato a sperimentare una qualità di vita complessiva correlata alla salute subottimale un anno dopo l'infezione. Lo rivela uno studio condotto dall' Università della California - Scienze della Salute di Los Angeles, UCLA, che ha visto la partecipazione della ricercatrice Lauren Wisk, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Open Forum Infectious Diseases. La ricerca, parte del progetto Inspire finanziato dai CDC, ha coinvolto 4.

