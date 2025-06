Il re in nero torna | il villain più spaventoso di marvel fa il suo grande ritorno

Il Re in Nero torna a dominare le pagine Marvel, portando con sé un’ombra di terrore e mistero. Knull, il villain più potente e spaventoso dell’universo Marvel, si presenta nuovamente, minacciando l’equilibrio tra realtà e dimensioni alternative. Con l’introduzione di Kid Venom, il panorama dei fumetti Marvel si arricchisce di nuove alleanze e minacce. Un ritorno che promette scintille e colpi di scena sorprendenti, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa succederà nel prossimo capitolo della saga...

Il panorama dei fumetti Marvel si arricchisce di nuovi sviluppi riguardanti personaggi e minacce di grande impatto. Recentemente, un evento chiave ha coinvolto il ritorno di uno dei villain più potenti e temuti dell'universo Marvel, Knull, noto come il "Re in Nero". Questa figura oscura ha fatto la sua comparsa in una storia che introduce anche un nuovo personaggio, Kid Venom, creando così un collegamento tra dimensioni alternative e la continuity principale della casa editrice. In questo articolo si analizzano i dettagli di questa trama, le implicazioni future per l'universo Marvel e i protagonisti coinvolti.

